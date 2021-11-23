Прем'єр Франції заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Франції Жан-Кастекс отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію, повідомляє Корреспондент.

Як інформувала канцелярію прем'єра, Кастес проведе у самоізоляції десять днів.

"Його робочий розклад найближчими днями буде змінено, щоб він продовжував свою діяльність, перебуваючи на ізоляції" , - наголошується в повідомленні канцелярії.

Коронавірусна інфекція також була підтверджена в однієї з дочок політика.

Через те, що хвороба була підтверджена у Кастекса, на карантин вимушено пішли прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, який контактував з ним, а також низка міністрів федерального уряду через контакти з прем'єром Франції в рамках нещодавнього французько-бельгійського засідання з безпеки.

Крім того, до отримання негативного результату тесту на самоізоляції перебуватиме глава МВС, МЗС, міноборони та юстиція Бельгії, які також були присутні на зустрічі з главою уряду Франції.

Відомо, що прем'єр-міністр пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, отримавши дві дози препарату виробництва компанії AstraZeneca. Останній укол було зроблено 19 червня 2021 року.