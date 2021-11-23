Ринок пального: прогноз на кінець листопада

На паливному ринку України за минулий тиждень трапилося два форс-мажори: спершу велика аварія із пожежею на "Укртатнафті" , яка призвела до зупинки заводу, потім урізання постачання пального білоруськими постачальниками майже наполовину, повідомляє Сьогодні.

Ринок бензину і дизеля, ціни на якому пішли було вниз, у ту ж мить завмер в очікуванні великого "шторму". Лише автогаз зазвичай дорожчав, підбираючись до рекордних 20 грн за літр.

Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у листопаді, дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Ціни на бензини поводилися по-різному. А-95 подешевшав на 2-11 коп./л, залежно від регіону, максимально (на 15 коп./л) – у Луганській області, де його вартість була найвищою. Ціна А-92, яка набагато менша граничних цін , рекомендованих Кабміном для бензинів, залишилася стабільною Дизпальне також подешевшало небагато: на 1-15 коп. залежно від регіону, а на Донбасі навіть подорожчало на 12 коп./л. Максимальне зниження цін – на 17 коп./л було також у Луганській області.

Автогаз лише дорожчав – у середньому на 25 коп./л, у більшості областей – на 27-30 коп./л. Найбільше зростання цін (+33 коп./л) у Закарпатській області, найменше зростання (+18 коп./л) – у Рівненській.

За словами експертів, зниження цін на бензини та ДП загальмувалося з двох причин: припинення відвантаження пального через аварію на" Укртатнафт" (20% ринку) та відсутність нових рекомендованих цін, які публікуються раз на 10 днів. Очікується, що їх буде оголошено 25 листопада. Поки що ціна в роздріб "звичайного" бензину не повинна перевищувати 33,18 грн/л, "звичайного" дизпального – 31,55 грн/л.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 32,18 грн/л, ДП – 32,01 грн/л. Найдорожчий бензин А-95 знову у Києві – 33 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 30,12 грн/л, А-95 – 31,10 грн/л – не змінилися, ДП – 29,97 грн/л (-1 коп./ л). Сумщина – як і раніше, єдина область, де дизелем можна заправитися дешевше 30 грн/л.

Найдорожчий газ на Одещині – 19,23 грн/л (+23 коп./л), найдешевший знову у Києві – 18,82 грн/л.

Розкид цін не змінився за бензином А-92, зменшився за бензином А-95 і ДП і збільшився по газу. По А-92 розкид становить 6,9% (2,06 грн/л), по А-95 – 6,1% (1,90 грн/л), було 6,3%, по дизелю – 6,8% (2,04 грн/л), було 7,3%, газу – 2,2% (0,41 грн/л), було 1,9%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,87 грн/л (0 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,77 грн/л (-6 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,56 грн/л (-5 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19 грн/л (+25 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

На відміну від млявого роздрібу, ціни в опті показали за тиждень стрімке зростання. За словами Сергія Куюна, дизпальне в середньому подорожчало за тиждень на 2,13 грн/л (+7,97%), бензини – на 43 коп./л (+1,51%). Причиною стала пауза у відвантаженнях із Кременчука внаслідок аварії.

"Біда не приходить одна, "порадували" білоруси, які повідомили про скорочення листопадових поставок на 30-40%, хоча йшлося про 10-15%, – каже Сергій Куюн. – А це мінус майже 100 тис. т. Офіційна версія – уряд Білорусі зобов’язав створити 30-денні запаси на внутрішньому ринку. На українському ринку почалося ажіотажне зростання, на кінець тижня оптовий ринок вийшов на 28–29 грн/л".

Сергій Куюн нагадав, що білоруські НПЗ є найбільшими постачальниками дизпального до України. У 2021 році на них припадає 43% поставок (2,34 млн т), що більше, ніж рік тому, на третину (було 1,73 млн т).

Геннадій Рябцев упевнений: український роздріб використовував проблеми на Кременчуці як привід для припинення зниження цін. Але насправді трейдери зараз страхуються та замовляють у Білорусі більше пального, ніж необхідно. За його словами, ажіотаж уже спав, оптові ціни зупинилися та готові знижуватися.

Артем Куюн повідомив, що весь тиждень продовжувалося зростання цін на LPG-газ як в опті, так і в роздріб. Середня вартість в опті зросла на 390 грн/т до 32 270 грн/т. Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС зросла на 25 коп./л, до 19,00 грн/л.

На WOG вартість газу зросла на 10 коп./л, до 19,68 грн/л, на SOCAR – на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на AMIC подорожчав на 16 коп./л до 18,77 грн/л, на Shell ресурс додав 8 коп./л (до 18,97 грн/л). У "БРСМ-Нафта" та Motto газ подорожчав у середньому на 33 та 19 коп./л, до 19,30 грн/л та 19,24 грн/л відповідно. Мережа "Приват" підвищила ціни в середньому на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. Ще низка мереж підняла ціни на 10-40 коп./л.

Що може змінитись за тиждень

Експерти розійшлися у прогнозах про те, якими будуть нові розрахункові рекомендовані ціни Кабміну на бензин і ДП, що впливають на рівень цін на ринку.

Геннадій Рябцев каже, що можливе їхнє зростання, у тому числі й тому, що за тиждень долар подорожчав на 50 коп.

"Паливо купують у валюті, а продають у гривнях, кожне подорожчання долара на 10 коп. додає до ціни літра пального близько 6 коп." , – уточнив Геннадій Рябцев.

Розрахунки Сергія Куюна показують: по бензину рекомендовані ціни все ж таки мають знизитися на 70 коп./л, майже до 31 грн/л, по ДП – аж на 1 грн/л, до 29,5 грн/л. Експерт уточнив: цифри можуть бути підкориговані, проте зниження буде однозначним. Тим більше, що в Україні після відновлення відвантажень "Укртатнафти" оптові ціни вже пішли вниз.

При цьому незрозуміло, чи ціни в роздріб будуть знижені так набагато насправді. Головна причина – можливий дефіцит пального.

"Цього тижня ринок очікує повернення "Укртатнафти", що повідомила про усунення несправностей, – аналізує Сергій Куюн. – Не виключено, що зміниться і білоруський настрій. Але за фактом на ринку виник міцний дефіцит оцінним обсягом 8% (або 54 тис. т), який швидко нейтралізувати буде проблематично. Кінець листопада буде по-літньому спекотним".

За зрідженим газом прогноз невтішний: він стане ще дорожчим, причому помітно.

За словами Геннадія Рябцева, не припинився, як завжди буває перед зимою, високий сезон споживання зрідженого автогазу. Його стали закуповувати для промислових цілей елеватори, цукрові заводи та інші структури, які використовували раніше газоподібний метан (природний газ). Тепер метан удвічі дорожчий за LPG-газ, а його пропозиція на ринку зросла ненабагато.

Артем Куюн песимістичний: зростання цін на газ має до кінця листопада перевищити в роздріб 20 грн/л (поки що максимальна ціна – 19,88) і піти далі.