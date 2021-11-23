Експерт спрогнозував курс гривні після траншу МВФ

Подальший вихід нерезидентів з ОВДП може обернутися черговою хвилею ослаблення гривні. Продаж валюти експортерами та потенційно позитивні новини щодо траншу МВФ навряд чи стримають падіння курсу, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Про це розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Найбільш імовірно, гривня слабшатиме, але залишиться у досить звичному коридорі 26,5-27 гривень/долар" , - вважає Котович.

Коментуючи події минулого тижня, аналітик зазначив, що продаж валюти "Укренерго" спричинив укріплення гривні. Але впродовж декількох днів воно було нівельоване попитом на валюту, зокрема від нерезидентів, що виходили з ОВДП.

"Тому укріплення курсу на початку листопада не було тривалим і на загальному негативному фоні гривня послабилася до більш ніж 26,5 гривень/долар. Не допомогла тут і сплата квартальних податків, що традиційно сприяє укріпленню гривні" , - зазначив Котович.

НБУ, як звернув увагу експерт, продавав валюту, щоб стримати ослаблення гривні, і для цього продав 108 млн доларів, тоді як купив за тиждень тільки 5 млн доларів.

"Найбільше НБУ продав у п'ятницю, коли нерезиденти активізувалися з виходом із гривневих облігацій. І лише завдяки інтервенціям в підсумку гривня втратила за лише тиждень 1,2%" , - відзначив аналітик ICU.

Нагадаємо, ціни на українські облігації, які торгуються на міжнародних ринках, знизилися останнім часом. Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що цьому сприяли новини про можливе російське вторгнення.