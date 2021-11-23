Курс валют НБУ на 23 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 22 листопада зріс до рівня 26.66 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 30.06 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 6 коп. до 3.56 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 35.82 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,76 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6:40 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 22 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.658 800
|EUR
|Євро
|30.059 100
|RUB
|рубль
|0.356 420
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.817 400
|CHF
|Швейцарський франк
|28.761 200
|PLN
|Польський злотий
|6.403 700