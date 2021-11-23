Курс валют НБУ на 23 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 22 листопада зріс до рівня 26.66 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 30.06 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 6 коп. до 3.56 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 35.82 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,76 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6:40 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 22 листопада 2021 року.