В ООН заявили про проблему дитячого голоду в Афганістані

Афганістан перебуває на порозі гуманітарної катастрофи, понад 1 млн дітей у цій країні перебувають на межі голодної смерті, заявила в інтерв'ю Службі новин ООН керівник відділу комунікацій представництва ЮНІСЕФ в Афганістані Саманта Морт, повідомляє Дзеркало тижня.

"На сьогодні з нестачею продовольства стикаються приблизно 22,8 мільйона людей по всій країні. А це більша частина населення Афганістану, в якому налічується 38 млн жителів. Багато афганців не мають доступу до недорогих або поживних продуктів. У афганських дітей немає дитинства. йдеться не лише про те, як вижити, а й про те, як дожити до наступного дня" , - заявила Морт.

Представник ЮНІСЕФ нагадала про наближення холодних зимових місяців і про те, що через сніг багато гірських сільських районів виявляться відрізаними.

"Ми в ЮНІСЕФ надзвичайно стурбовані ситуацією, оскільки знаємо, що приблизно 3,2 млн. дітей страждають від гострого недоїдання, а 1,1 млн. дітей - на межі голодної смерті. Вони не виживуть, якщо ми не зможемо забезпечити їх необхідним лікуванням" , - попередила Саманта Морт.

Представник ЮНІСЕФ наголосила, що міжнародне співтовариство має усвідомити, що Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи.