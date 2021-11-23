США будуть закликаюти ОПЕК збільшувати видобуток нафти

Адміністрація США безвідносно того, чи використовуватиме вона стратегічний запас нафти, буде закликати ОПЕК збільшувати видобуток, заявила представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє Дзеркало тижня.

"У будь-якому випадку ми добиватимемося від ОПЕК того, щоб постачання нафти відповідало попиту" , - сказала вона журналістам на брифінгу.

Псакі нагадала, що подібні переговори США вже давно ведуть із провідними експортерами нафти. Вона не стала коментувати повідомлення ЗМІ, що надійшли раніше, про плани президента США Джо Байдена використовувати частину стратегічного запасу, щоб домогтися зниження цін на нафту.

У понеділок про такі плани Байдена повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела. У повідомленні зазначалося, що офіційне оголошення може відбутися, раніше, вже у вівторок, причому одночасно зі США про аналогічні заходи, ймовірно, повідомлять Індія, Японія і Південна Корея.

Агентство називає це "безпрецедентним зусиллям великих країн-споживачів знизити ціни на нафту після того, як країни ОПЕК+ не почули заклики США суттєво збільшити видобуток".

У повідомленні зазначається, що США можуть використати понад 35 млн барелів нафти зі стратегічного запасу. При цьому Bloomberg зазначає, що оцінка - попередня.