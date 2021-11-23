На Донбасі двоє військових ЗСУ отримали поранення

За минулу добу, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських захисників отримали поранення, повідомляє Укрінформ.

Про це у Фейсбуці інформує пресслужба ООС. Зокрема, три порушення режиму тиші - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, в напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм. Біля Кам’янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.