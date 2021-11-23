"Динамо" зіграє проти "ковидної" "Баварії" в ЛЧ

Сьогодні, 23 листопада, київське "Динамо" в домашніх стінах зустрінеться проти мюнхенської "Баварії" в рамках п'ятого туру групи E Ліги чемпіонів. Німці вже гарантували собі вихід з групи і, до того ж відчувають величезні кадрові проблеми, пише Ігор Литвиненко, РБК-Україна.

Для "Динамо" зараз залишаються ключові два поєдинки в ЛЧ. Поки кияни мають лише 1 очко і займають останнє місце. А щоб сподіватися хоча б на третє місце і вихід в Лігу Європи потрібно як мінімум обігравати На виїзді "Бенфіку" в останньому турі. Але це за умови, що португальці поступляться сьогодні "Барселоні". Якщо ж ні, то для виходу в євровесну знадобиться і позитивний результат з "Баварією".

Благо, зараз німці не в кращій формі. Мюнхенців досить потужно скосив ковід через якого до Києва не приїдуть відразу сім гравців-Зюле і Станішич захворіли, а Шупо-Мотінг, Кюїзанс, Гнабрі, Кімміх і Мусіала знаходяться на карантину після контакту з інфікованими. Також не помічник "Баварії" Упамекано через дискваліфікацію, а участь Комана і Забітцера під питанням - у них є пошкодження. На тлі цього німецький гранд навіть повторив антирекорд 14-річної давнини - двічі поспіль програвши в чемпіонаті Німеччини командам з нижньої частини турнірної таблиці. Цими вихідними баварці поступилися "Аугсбургу" 1:2, а до цього на початку жовтня поступилася "Айнтрахту" з таким же рахунком.

У "Динамо" особливих втрат немає. Та й до матчу кияни підходять у піднесеному настрої і відпочили - свій матч УПЛ " біло-сині "грали в п'ятницю і легко розгромили" Чорноморець " 6:1, що дозволило повернутися на перше місце в таблиці. Та й додаткову мотивацію гравцям "Динамо" шукати не потрібно.

"Ми граємо проти мюнхенської "Баварії", і цим все сказано. Яка може бути ще мотивація?" ,- зазначив напередодні зустрічі наставник киян Мірча Луческу.

При цьому він додав, що мюнхенці також будуть досить мотивовані.

"Ми граємо проти німців, і ця гра коштує 3 мільйони. Як ви думаєте, чи захоче "Баварія" завтра виграти?" ,- сказав містер.

Наставник "Баварії" Юліан Нагельсманн сподівається, що його підопічні не надто розслабляться в матчі з "Динамо" і продемонструють реакцію на поразку в Бундеслізі.

"Ліга чемпіонів ніколи не буває неважливою. Так, зустріч з "Динамо" вже не впливає на наш вихід з групи і на нас не тисне результат матчу. Ми не відчуваємо ніякого тиску через поразку в поєдинку проти "Аугсбурга". Тепер ми можемо показати свою реакцію на той матч" , - сказав німецький тренер.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко-Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена - Гармаш

"Баварія": Нойєр - Павар, Ньянзу, Ернандес, Річардс - Горецька, Толіссо - Сане, Мюллер, Девіс - Левандовскі

Де дивитися

Поєдинок відбудеться о 19: 45 у Києві на НСК "Олімпійський". Транслюватися матч буде на платформі Megogo.

Нагадаємо, під час першого протистояння з "Баварією" в нинішньому розіграші ЛЧ "Динамо" поступилося з розгромним рахунком 0: 5.