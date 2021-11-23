Шахрайський "інтернет-магазин" ошукав покупців на мільйони гривень

Поліцейські викрили організоване злочинне угрупування інтернет-шахраїв, які ошукали близько пів сотні осіб по всій Україні на мільйони гривень, повідомляє Укрінформ.

«Зловмисники розробили злочину схему привласнення коштів під приводом продажу товарів, які користувалися попитом, через інтернет та завдали збитків громадянам на мільйони гривень. Кілька місяців кримінальна поліція документувала злочинні дії підозрюваних. Організатора злочинної групи, 33-річного мешканця Вінницького району, затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання» , - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Вінницької області.

Зловмисники працювали за чітко розподіленими ролями. Вони розміщували на популярному сайті оголошення про продаж різноманітних товарів на умовах повної або часткової попередньої оплати. Та після отримання коштів від покупців на зв'язок більше не виходили.

Одна з учасниць угруповання оформлювала на підставних осіб банківські картки, на які покупці перераховували гроші. Після чого жінка переказувала їх на основний рахунок організатора протизаконного «бізнесу».

Зазначається, що таким чином шахраї «продавали» сільськогосподарську продукцію, промислові товари, техніку і навіть автотранспорт.

Слідчі провели обшуки за місцем проживання трьох фігурантів у Вінницькій та Полтавській областях. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Встановлюються інші члени угруповання.

Організатору злочинної групи оголошено про підозру у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.