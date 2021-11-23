Топ-5 компактних кросоверів, які ідеально підходять для міста.

Автомобільні експерти склали рейтинг найкращих компактних кросоверів, які ідеально підходять для їзди містом, повідомляє Судово-юридична газета.

Nissan Juke

Цю модель українці добре знають. Перше покоління Nissan Juke було бестселером у своєму класі. Тому друге покоління багато хто чекав із нетерпінням. Щоправда, чекати довелося досить довго: світовий дебют нового Juke відбувся 2019 року. А в Україну кросовер дістався лише 2021-го.

Переваги

Новий Juke досить місткий для свого класу. У порівнянні з попередником кросвер став на 75 мм довшим, на 35 мм ширше і на 30 мм вище.

Приріст у габаритах позитивно позначився на просторі салону: запас для ніг задніх пасажирів збільшився на 58 міліметрів, а простору над головою побільшало на 11 міліметрів.

Також Juke можна назвати практичним. У нього двері перекривають пороги, а в багажнику є кілька рівнів для підлоги, що робить зручне користування.

Недоліки

Тим, хто любить динаміку, цей автомобіль може не сподобатися, адже двигун пропонується тільки один - літровий бензиновий агрегат потужністю 114 кінських сил. З пересуванням містом він справляється на відмінно. Але на трасі динаміки вже інколи не вистачає.

Також тут не найкращий інформаційно-розважальний комплекс. У цьому плані Nissan Juke помітно поступається, наприклад, Peugeot 2008. «Японець» не має ні повністю цифрової приладової панелі, ні бездротової зарядки для смартфонів.

Toyota Yaris Cross

Восени 2021 року Toyota привезла в Україну кросовер Yaris Cross. Це найменший та найдешевший кросовер компанії в нашій країні. Хоча в Європі нещодавно з'явилася менша модель, побудована на базі Toyota Aygo.

Yaris Cross побудована на одній платформі із хетчбеком Yaris. Але фактично це різні автомобілі. Вони відрізняються як за дизайном, так і за габаритами.

Кліренс Yaris Cross – 170 мм. Це добре для автомобіля цього класу. Хоча в деяких конкурентів дорожній просвіт навіть більший.

Повного приводу немає. Проте теоретично він не може бути. Кросовер має гібридну версію із двома електричними моторами, один з яких відповідає за привід задніх коліс. Однак в Україні такі автомобілі не поставлятимуться. Мабуть, через високу вартість.

Переваги

Toyota Yaris Cross цікава лінійка силових агрегатів. Можна вибрати як звичайний бензиновий двигун, так і гібридну версію.

Yaris Cross потужніший за Nissan Juke. Тож з погляду динаміки він цікавіший. Також Toyota може похвалитися найкращим набором активних систем безпеки. Наприклад, кросовер вміє зчитувати дорожні знаки та стежити за станом водія.

Недоліки

Yaris Cross компактніший за багатьох своїх конкурентів. А це означає, що й місця тут буде менше.

Для когось можливо відсутність повністю цифрової панелі приладів. Хоча Apple CarPlay та Android Auto тут є.

Opel Mokka

Нова Mokka – це кросовер для тих, хто шукає високотехнологічний автомобіль з яскравим дизайном. Фактично, це альтернатива Peugeot 2008 під німецьким брендом. По суті ці автомобілі побудовані на одній платформі.

Салон виконаний у мінімалістичному стилі. Новий Opel Mokka отримав повністю цифровий кокпіт, що складається з двох екранів - цифрової панелі приладів і тачскріна мультимедійної системи.

Переваги

Opel Mokka добре оснащений. Тут є система розпізнавання дорожніх знаків, втоми водія та асистент утримання у смузі руху. У максимальній комплектації – великий екран цифрової панелі приладів і двоколірне забарвлення кузова.

Лінійка двигунів не дуже різноманітна, але є 1,2-літровий двигун, що видає 130 кінських сил. Він працює з 8-ступінчастим "автоматом".

Також німці обіцяють 188 міліметрів дорожнього просвіту. Це чудовий показник для міського кросовера.

Але найголовніше, що до кінця 2021 року в Україні має з'явитись повністю електрична версія Mokka. Такий кросовер укомплектований електричним двигуном потужністю 136 кінських сил. Двигун живиться від батареї ємністю 50 кіловат-годин. Вона забезпечує електрокар запас ходу на рівні 325 кілометрів за циклом WLTP.

Недоліки

Mokka менше ніж, наприклад, Nissan Juke. І простору тут теж помітно менше. Наприклад, об'єм багажника – лише 350 літрів. Це один із найменших показників у своєму класі.

Деяке обладнання пропонують лише за доплату. Наприклад, бездротову зарядку для смартфонів можна встановити лише у максимальну комплектацію. Коштує така опція – 4 тисячі гривень.

Renault Captur

2021 року в Україну повернувся Renault Captur. За цей час він встиг змінити покоління.

Кросовер побудований на одній платформі з новим Nissan Juke. Нова платформа дозволила збільшити простір у салоні та зробити його більш комфортним для водія та пасажирів.

Кузов став більш рельєфним, а в оформленні оптики з'явилися фірмові С-подібні елементи. Крім того, нове покоління отримало світлодіодні фари.

Інтер'єр також змінився. Матеріали оздоблення, за словами представників Renault, стали якіснішими. Замість аналогової панелі приладів тепер можна замовити цифровий варіант.

Переваги

Captur – місткий кросовер. Об'єм його багажника – понад 400 літрів. З погляду простору цей кросовер виграє у Opel Mokka та Toyota Yaris Cross.

Мотор лише один – 1,3-літровий, бензиновий. Але можна вибрати форсовану версію до 155 кінських сил. І це буде один із найпотужніших автомобілів у своєму класі.

Недоліки

Для України Renault Captur дуже скоротили оснащення. Тут майже немає систем активної безпеки. Або бездротові зарядки для смартфонів.

Не дісталася України і гібридна версія кросовера. Очевидно, французи вирішили, що такий автомобіль занадто дорогий для українців.

Chery Tiggo 2 Pro

Незабаром Україні дістанеться новинка від Chery – маленький кросовер Tiggo 2 Pro. І це непоганий варіант для тих, хто не має нічого проти китайського автопрому.

Представники Chery зазначають, що над дизайном кросовера працював Стів Юм – колишній керівник американської команди дизайнерів General Motors. Він також працював з Ford та Hyundai.

Переваги

Скільки буде коштувати Chery Tiggo 2 Pro ще невідомо. Але зрозуміло, що це буде найдешевший кросовер серед згаданих. При цьому китайці пропонують непогану оснастку.

Кліренс – 178 міліметрів, що також непогано для такого автомобіля. Хоча привід лише передній.

Недоліки

Тут все зазвичай: жодних європейських тестів на безпеку Chery Tiggo 2 Pro не проходив. Тож уявити реальні наслідки у разі аварії дуже складно.

Не справляє враження і лінійка двигунів: літровий двигун видає близько 100 кінських сил, а 1,5 літровий агрегат - 106 кінських сил.