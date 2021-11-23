Запуск телескопа "Джеймс Вебб" знову перенесли

Запуск телескопа Джеймса Вебб перенесли. Причина в інциденті, який стався під час встановлення на адаптер, повідомляє Хайтек.

Дата запуску космічного телескопа Джеймса Вебб (James Webb Space Telescope, JWST) знову зрушила. І, як повідомляє НАСА, він відбудеться не раніше, ніж на 22 грудня, через інцидент під час встановлення телескопа на спеціальний адаптер. Експертам потрібен час для додаткових та повторних перевірок усіх систем обсерваторії. Раніше телескоп "Джеймса Вебб" планували запустити 18 грудня на ракеті Arianespace Ariane 5 із острова Куру.

Інцидент стався під час робіт на об'єкті підготовки супутників у Куру, Французька Гвіана, які виконувались під відповідальністю Arianespace. Це французька компанія, яка надає послуги із космічних запусків на комерційній основі. Техніки готувалися прикріпити телескоп до адаптера ракети-носія Ariane 5. За попередніми даними, незаплановане зняття затискної стрічки, яка зміцнює телескоп Джеймса Вебб до адаптера ракети, викликало вібрацію, яка поширилася по всій обсерваторії.

Після інциденту скликали спеціальну комісію під проводом НАСА. Її мета – розслідувати та провести додаткові тести обладнання. Необхідно переконатися, що після того, що сталося, компоненти обсерваторії не пошкоджені. Як повідомляє НАСА у блозі, аерокосмічне агентство та міжнародні партнери місії нададуть оновлену інформацію наприкінці цього тижня, після завершення всіх робіт.

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» стане головною у світі обсерваторією космічної науки після запуску в 2021 році. Його завдання – розгадати загадки Сонячної системи, вивчити далекі планети навколо інших зірок та дослідити загадкові структури та походження нашого Всесвіту. James Webb Space Telescope - це міжнародна програма, яку очолює НАСА разом зі своїми партнерами - ЄКА (Європейським космічним агентством) та Канадським космічним агентством.

Спочатку запуск планувався на 2007 рік, надалі переносився кілька разів. Перший сегмент дзеркала був встановлений на телескоп лише наприкінці 2015 року, а повністю головне складове дзеркало було зібрано лише у лютому 2016 року. Вартість проекту теж неодноразово збільшувалася — з $500 млн до $10 млрд. Нині це найдорожчий телескоп у світі.