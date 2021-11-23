У Болгарії в ДТП з автобусом загинули 46 людей

У Болгарії туристичний автобус із Північної Македонії потрапив у ДТП та спалахнув на автомагістралі Струма, повідомляє Корреспондент.

На місці події загинуло 46 людей, у тому числі 12 дітей. Загалом в автобусі з Північної Македонії перебували 53 особи.

Свої співчуття висловив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв, якому повідомив про трагедію болгарський прем'єр Стефан Янев.

Аварія, як передбачається, могла статися через сильний дощ або через те, що водій міг заснути за кермом.