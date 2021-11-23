Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок на міжбанківський валютний ринок повернулося вже призабуте явище: ажіотажний попит на іноземну валюту. Долари купували не лише підприємства «зеленої енергетики» та імпортери енергоносіїв (передусім, вугілля та бензину). До покупок активно підключилися нерезиденти, які знову влаштували розпродаж українських цінних паперів.

Істерія навколо того, що відбувається на російсько-українському кордоні, що розганяється західними ЗМІ, подіяла на них, і почалася справжнісінька втеча. Національний банк, що вийшов по обіді з продажем 100 млн доларів за курсом 26,69 гривень, був буквально «зметений». А оскільки другої інтервенції за вищим курсом не було, курс продовжив зростати. Сьогодні відразу два питання хвилюють усіх, хто цікавиться «валютною погодою»: як поведеться Нацбанк на старті торгів і що робитимуть інвестори. Справа в тому, що сьогодні відбудеться чергове розміщення ОВДП терміном на 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 5 років. Якщо паніка серед нерезидентів продовжиться, розміщення може не відбутися або буде відверто слабким. А якщо Національний банк із самого ранку чітко не позначить своєї позиції, вже сьогодні безготівковий долар може дійти до 27 гривень.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,70/26,85 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у понеділок бурхливо відреагував на те, що відбувається на міжбанку. Вранці готівковий долар продавали за 26,67-26,70 гривень. На обід цінник піднявся до 26,75-26,77 гривень. Найцікавіше почалося після 15 години, коли стало очевидно, що вихід Національного банку не зупинив зростання долара. Оптовики почали змінювати цифри кожні 10 хвилин, попутно розтягуючи спред (різницю між покупкою та продажем). До 17 години найдешевший продаж великої суми у столиці йшов по 26,87 гривень. Основна маса обмінок продавала долар по 26,90-26,95 гривень. Зазвучали навіть пропозиції купити долар за 27 гривень. Сьогодні вранці продажі у Києві стартуватимуть із 26,90 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо до обіду Національний банк не вийде з інтервенцією, то 27 гривень за долар ми побачимо вже сьогодні.

Євро на ринку FOREX у понеділок встановив новий річний мінімум – 1,1229 долара. Новина про те, що Австрія знову вводить повну ізоляцію від Covid і робить обов'язкову вакцинацію з лютого, яка пролунала минулої п'ятниці, вкрай негативно вплинула на настрої в Єврозоні. До того ж, подібне може оголосити і Німеччина. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1223-1,1241 долара, але всі спроби скоректуватися нагору поки що невдалі. Готівковий євро потрапив під дію двох різноспрямованих чинників: ослаблення гривні штовхало ціну нагору, а падіння євро у світі – вниз. Все ж таки перший фактор переміг, і євровалюта, яку вчора вранці продавали по 30,15-30,20 гривень, надвечір підскочила в ціні до 30,35 гривень. За такою ж ціною його почнуть продавати у вівторок вранці. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Імовірність зростання цінника на готівковий євро вища, ніж зниження.

Російський рубль у понеділок пережив один із найгірших днів на рік, за кілька годин втративши в ціні майже 2 рублі на доларі. Із ранкових 73,20 до вечора він упав до 75 рублів за долар. Вранці вівторка рубль торгується в діапазоні 74,80-75,00 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці у понеділок продавали по 3,63-3,67 гривні за 10 рублів. Така ціна тримається незмінною вже другий тиждень. Вважаємо, що й сьогодні вона не зміниться: останнім часом рубль та гривня падають практично синхронно.