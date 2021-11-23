Разумков назвав соратників, на яких тисне влада
Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер, повідомляє Україна 24.
Про це заявив ексголова парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, владі доведеться відповісти за свої вчинки.
"Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів - Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть - якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання - ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати - як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять", - підкреслив він.