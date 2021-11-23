Разумков назвав соратників, на яких тисне влада

Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер, повідомляє Україна 24.

Про це заявив ексголова парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, владі доведеться відповісти за свої вчинки.