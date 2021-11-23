Китай вивів на орбіту новий супутник спостереження Землі

Гаофень-3 02 разом з орбітальним супутником Гаофень-3 утворює мережу для формування супутникового угруповання радарів "земля-море", повідомляє Корреспондент.

Китай здійснив успішний запуск супутника Гаофень-3 02 з космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія.

Супутник був запущений за допомогою ракети-носія Чанчжен-4С (Великий похід-4С) о 7:45 ранку за пекінським часом (1:45 за Києвом) і успішно вийшов на задану орбіту.

Очікується, що супутник працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 755 км, і разом із орбітальним супутником Гаофень-3 утворює мережу для формування супутникового угрупування радарів "земля-море". Це покращить можливості спостереження за морськими суднами, а також моніторингу надзвичайних ситуацій на морі та природного середовища між сушею і морем.

Супутник обслуговуватиме області запобігання та пом'якшення наслідків морських катастроф, динамічного моніторингу морського середовища, охорони навколишнього середовища та водних ресурсів, а також сільського господарства та метеорології.

Для ракет-носіїв серії Чанчжен цей політ став 398-м.