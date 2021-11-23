Олег Винник скасовує свої концерти в Києві через хворобу

Секс-символ української сцени, відомий співак Олег Винник скасував концерти в столиці у листопаді у зв'язку з хворобою, повідомляє УНІАН.

Про це прес-служба виконавця повідомила на його офіційній сторінці у Facebook.

"Друзі, вимушені повідомити, що концерти Олега Винника у Палаці "Україна" 24 та 25 листопада перенесено на весну 2022 року. Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан здоров’я артиста не дозволяє йому вийти на сцену" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів будуть оголошені додатково.