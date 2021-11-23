США запроваджують нові санкції проти "Північного потоку-2"

Вашингтон оголосив розширення санкційного пакету проти причетних до реалізації російського проекту "Північний потік-2", повідомляє УНІАН.

У звіті, яке відомство передало Конгресу, перераховані два судна і одна пов’язана з Росією компанія Transadria Ltd, що бере участь у будівництві газопроводу в обхід України, йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Проти Transadria Ltd будуть запроваджені санкції, а її судно Marlin ідентифікуватимуть як заблоковану власність відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA).

На сьогодні США вже запровадили санкції проти 17 суден й 8 осіб у зв’язку з "Північним потоком-2".

У Держдепі зазначили, що продовжують співпрацювати з Німеччиною й іншими союзниками та партнерами, щоби знизити ризики, пов’язані з трубопроводом, і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, в тому числі в енергетичній сфері.

Реакція Росії

Російський посол в США Анатолій Антонов у коментарі РБК-Россия назвав "діалог через санкції" зі Сполученими Штатами "неприпустимим" і таким, що порушує міжнародне право.

"Діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право. Усі зусилля проти російського нафтогазового експорту до Європи розглядаємо як недобросовісну конкуренцію, яка підриває принципи вільного ринку" , – стверджує російський дипломат.

"Північний потік-2":

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Наступного дня bnetza тимчасово призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.