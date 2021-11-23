Mercedes запатентував незвичайну технологію гальмування

Mercedes-Benz запатентував незвичайну технологію гальмування автомобілів. Згідно з патентом, при екстреному гальмуванні колеса машини будуть моментально спущені електронікою, повідомляє РБК-Україна.

Такий незвичайний спосіб гальмування компанія пропонує використовувати у випадках, якщо штатна гальмівна система вийде з ладу. Технологія призначена головним чином для електромобілів.

Для чого потрібно вдаватися до такого радикального методу - "здувати" шини? У сучасних електромобілів гальма складаються з двох паралельно працюючих систем. За замовчуванням електрокар гальмує за допомогою електродвигуна і рекуперує енергію. Звичайні гідравлічні гальма при необхідності задіює водій або штатні системи автогальмування або адаптивного круїз-контролю при загрозі зіткнення.

Але якщо електроніка активує рекуперативне гальмування при зарядженій батареї, електромобіль просто не буде сповільнюватися або рівень уповільнення виявиться недостатнім. Щоб обійти цю потенційну проблему, Mercedes-Benz і розробив резервний спосіб гальмування за допомогою миттєвого "спускання" шин.

Система складається з центрального блоку управління і блоку зниження тиску повітря, підключеного до шин автомобіля. Ці дві системи активуються, коли центральний гальмівний блок виходить з ладу, або ЕБУ фіксує його серйозну несправність.

Спущена шина має більшу пляму контакту з дорогою, що збільшує опір коченню. Але "в нуль" шини спускатися не будуть: якщо занадто сильно знизити тиск, колеса можуть розбортуватися. Після зниження тиску в шинах максимальна швидкість примусово обмежується.

Крім того, систему також можна використовувати для відновлення тиску до вихідного рівня. У поєднанні з системою контролю тиску в шинах автомобіль, оснащений такою системою, може самостійно підтримувати нормальний тиск в шинах.