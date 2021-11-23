Китайський GAC показав електрокрос із запасом ходу 1008 км.

На автомобільній виставці у Гуанчжоу китайська компанія GAC представила кросовер Aion LX Plus. Автомобіль отримав тягову батарею на 144 кВтг, що дозволяє подолати понад 1000 км, повідомляє Обозреватель.

Новий суббренд Aion створений компанією GAC спеціально для електромобілів. На "домашньому" автошоу у Гуанчжоу дебютував кросовер Aion LX Plus нового покоління.

Aion LX Plus здатний подолати на одній зарядці понад 1000 км., а бортова мережа підтримує можливість заряджатися від станції потужністю 480 кВт. Джерело: carnewschina.com

Автомобіль викликав величезний інтерес відвідувачів виставки насамперед через свої технічні характеристики. Він здатний подолати на одній зарядці понад 1000 км., а бортова мережа підтримує можливість заряджатися від станції потужністю 480 кВт. Живлення для двох електромоторів сумарною потужністю 540 кВт (734 л.с.) забезпечує потужна батарея ємністю 144 кВтг. За твердженням авторів, автомобіль здатний розігнатися до першої "сотні" за 2,9 секунди.

Живлення для двох електромоторів сумарною потужністю 540 кВт (734 л.с.) забезпечує потужна батарея ємністю 144 кВтг. Джерело: carnewschina.com

Також покупцям буде доступна версія з одним електродвигуном потужністю 180 кВт (245 к.с.). Вона здатна розвивати швидкість до 170 км, а витрати електроенергії обіцяють на рівні 15 кВт на 100 км шляху.

За своїми габаритними розмірами (4835х1935х1685 мм) і величиною колісної бази (2920 мм) Aion LX Plus можна порівняти з трохи більшим BMW X6.

За своїми габаритними розмірами Aion LX Plus можна порівняти з трохи більшим BMW X6. Джерело: carnewschina.com

Салон оброблений шкірою наппа, а меломани оцінять аудіосистему Alpine з 10 динаміками. Цифровий кокпіт включає екран мультимедійної системи із діагоналлю 15,6-дюйма, яка працює на сучасній платформі ADiGO4.0. "Хард" використовує 8-ядерний чіпсет Qualcomm 8155, виготовлений за 7-нанометровим техпроцесом.

Цифровий кокпіт включає екран мультимедійної системи із діагоналлю 15,6-дюйма. Джерело: carnewschina.com

Поява у китайських дилерів намічено на наступний рік, а ціни стануть відомими ближче до початку продажу.