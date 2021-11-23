Елітна нерухомість та яхт-клуб: чим багатий новий міністр Рябікін

Друг мера Києва та одногрупник експрезидента Порошенка володіє елітною нерухомістю у Києві та за його межами, повідомляє Страна UA.

Новий "промисловий" міністр, який прийшов на цю посаду з крісла голови митниці, має велику кількість нерухомості.

Це 4 квартири у столиці, 7 паркомісць, 6 нежитлових об'єктів у Києві, апартаменти у Севастополі, та маєток у Романкові (дачний будинок та невелика ділянка землі). А ще Рябікін має права в одинадцяти компаніях. З них найбільші: рекреаційно-оздоровчий центр "Зелений порт" та кооператив приватних житлових будинків Совські ставки.

Власне, на землях однієї з цих фірм знаходиться найвідоміше володіння Павла - яхт-клуб "Маячок".

Журналісти підняли в небо квадрокоптер, щоб з висоти пташиного польоту розглянути заміську резиденцію Рябікіна по сусідству з хутором Гройсмана та неподалік елітної Кончі-Заспи, але там тепер, як виявилося, працює глушилка. А ось розкіш заміського клубу з мариною для яхт та рестораном, в якому влаштовують весілля та інші свята ВІПи, нам вдалося побачити за допомогою аерозйомки, як на долоні. Щобільше, на території "Маячка" ми розглянули плавучий будиночок, у якому полюбляють відпочивати брати Клички.

Плавучий будинок Кличків

Жуків острів знаходиться зовсім неподалік центру Києва, до нього веде широке Столичне шосе з ідеально рівним асфальтовим покриттям. Тут у затишному та зеленому куточку, який захищає від міської суєти, проводять ділові обіди олігархи, а футболісти одружуються зі своїми обраницями модельної зовнішності (наприклад, гравець збірної України Олександр Зінченко, на чиєму весіллі виступала Віра Брежнєва).

Крім респектабельного ресторану та event-холу, де зашвартовані яхти багатих та знаменитих, тут є гелікоптерний майданчик та приватний пляж. За нашою ексклюзивною інформацією, у «Маячці» часто відпочивають брати-боксери Віталій та Володимир Кличко. Вони облаштувались в одному з плавучих будиночків у внутрішній обсерваторії клубу, що знаходиться у затоці Дніпра.

Це один із кількох котеджів закритого містечка, на території Рябікіна. Таємна і відокремлена "барліг" Кличків є невеликою двоповерховою дерев'яною будівлею, розміщеною на понтоні. Поруч альтанка із солом'яним дахом в українському стилі, колодязь, понтон та відкритий гараж. Там ми неодноразово бачили один із джипів Toyota Sequoia, на якому пересуваються по столиці України обоє братів. На ґанку стоять плетені меблі, є гойдалки та декоративні ліхтарі.

Біля виходу до води ми розглянули причал для катера або мотоцикла. До речі, як розповіли інсайдери в оточенні мера, сюди Володимир привозив свою колишню наречену американську актрису Хейден Панеттьєрі, коли вона була вагітна їхньою дочкою Каєю. Так от попри своє становище, голлівудська зірка ганяла по Дніпру і на скутері, і швидкісному моторному човні.

Минулого року стало відомо, що Рябікін отримав ще 15 га заповідного Жукового острова під забудову поряд зі своїм яхт-клубом. За даними Bihus info, на цій території буде два великі будинки з відкритими басейнами, галявинами, спортивними будинками та власними причалами, а також закрита база відпочинку. Хоча Генпланом Києва будівництво приватних котеджів на острові заборонено.

Але за новими даними у вересні 2021 року ділянки було повернуто у власність громади.

Дача по сусідству з Гройсманом

Тепер повернемося до маєтку Павла Рябікіна у Романкові, Обухівського району. Будинок та ділянка нового міністра знаходяться у зірковому селищі Романків. Тут живуть продюсер Потап та його дружина співачка Настя Каменських, пара відомих телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов. А родина експрем'єра Володимира Гройсмана володіє цілим хутором (трьома ділянками та двома особняками). Якщо артисти обрали густо населене котеджне містечко "Сонячна долина", то іменитий політик оселився на тихій околиці села.

А ось маєток Рябікіна знаходиться в садовому товаристві "Арсеналець-7", тут поряд як рядові дачі, так і респектабельні особняки. Під'їзд до нього перекритий шлагбаумами та охороною. А стоїть дрону наблизиться на відстань 300 метрів, як спрацьовує невидимий повітряний захист, так звана парасолька від візиту несподіваних гостей. Простими словами працює "глушилка" сигналу.

Як ми писали раніше, така система оборони є над держдачами в Конча-Заспі, де розташована резиденція Володимира Зеленського та інших високопосадовців держави. А також є в ексспікера Дмитра Разумкова над його блакитним будиночком поряд з Окружною, в особняка співачки Софії Ротару та над замком олігарха Ріната Ахметова. Свого часу нею користувався і п'ятий президент України Петро Порошенко над своїм палацом у Козині.

Зазначимо, що за декларацією, дачний будиночок на 116 квадратів та ділянку у Романкові площею майже 8 соток належить дружині Павла Борисовича – Галині. Вона відома тим, що тримає вегетаріанське літературне кафе Імбир у центрі міста. Також, за документом, Галина будує ще один садовий будиночок на 118 кв.м., але вже у межах Києва.