У Києві рятувальники чотири години гасили пожежу в офісній будівлі
Над ранок вівторка, 23 листопада, у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа. Загорілася офісна будівля на вул. Колекторній, 3.
Як зазначила прес-служба ДСНС, про пожежу повідомили о 4:41.
Після прибуття рятувальників на місце було встановлено, що горить мансардний поверх офісної будівлі. Пожежу ліквідували о 7:35.
"Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що перекриття будівлі дерев’яні, і це сприяло швидкому розповсюдженню вогню", - йдеться в повідомленні.
На місці події було залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу.
Жертв та постраждалих не має.
Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.