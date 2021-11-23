У Києві рятувальники чотири години гасили пожежу в офісній будівлі

Над ранок вівторка, 23 листопада, у Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа. Загорілася офісна будівля на вул. Колекторній, 3.

Як зазначила прес-служба ДСНС﻿, про пожежу повідомили о 4:41.

Після прибуття рятувальників на місце було встановлено, що горить мансардний поверх офісної будівлі. Пожежу ліквідували о 7:35.

"Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що перекриття будівлі дерев’‎яні, і це сприяло швидкому розповсюдженню вогню" , - йдеться в повідомленні.

На місці події було залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих не має.

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.