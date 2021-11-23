Російська служба зовнішньої розвідки назвала нинішню ситуацію в Україні схожою на ситуацію в Грузії напередодні війни 2008 року﻿. Про це, з посиланням на повідомлення відомства, повідомляє Ділова столиця.

У СЗР РФ стверджують, що Держдепартамент США нібито "дипломатичними каналами доводить до своїх союзників та партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну".

У Москві вважають, що "провокаційна політика США та Євросоюзу… свідомо зміцнює у Києва почуття вседозволеності та безкарності".

"Схожу ситуацію ми спостерігали в Грузії напередодні подій 2008 року. Тоді (третій президент Грузії Михайло Саакашвілі — Ред) Саакашвілі "зірвався з ланцюга" і намагався знищити російських миротворців та громадянське населення Південної Осетії. Йому це дорого обійшлося" , — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада американські ЗМІ повідомили, що російські війська знову починають накопичуватися біля кордонів України, що викликає стривоженість чиновників у США та Європі.