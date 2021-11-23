Зірку Барселони пограбували під час матчу

Поки Барселона обігравала Еспаньйол у першому матчі під керівництвом Хаві, домушники господарювали в особняку нападаючого каталонців Ансу Фаті, повідомляє Сьогодні.

Сам Фаті у матчі Барселони з Еспаньолом 1:0 на вікенді не брав участі через травму, проте знаходився поряд із командою на стадіоні "Камп Ноу", а в цей час злодії проникли на верхній поверх його особняка.

Що цікаво, сім'я гравця у цей час спостерігала за грою по телевізору у вітальні, розташованій на першому поверсі. Підозрювальні звуки насторожили родичів Ансу Фаті, які викликали поліцію.

Але коли прибув патруль, злодії вже зникли. При цьому сигналізація та камери відеоспостереження були вимкнені.

Зазначимо, що нещодавно Ансу Фаті, якого називають Новим Мессі, продовжив контракт із Барселоною до літа 2027 року. Сума викупу футболіста із Гвінеї-Бісау становить один мільярд євро.