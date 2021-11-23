Американський есмінець знову пройшов через Тайванську протоку
ВМС США повідомили, що у вівторок американський есмінець Milius з керованими ракетами класу Arleigh Burke здійснив прохід через Тайванську протоку, повідомляє "Интерфакс".
У повідомленні йдеться, що це був "звичайний транзит через Тайванську протоку" у міжнародних водах, здійснений відповідно до міжнародного права.
"Транзит корабля через Тайванську протоку демонструє відданість США вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Військові Сполучених Штатів літають, плавають і діють скрізь, де дозволяє міжнародне право", - наголосили у ВМС.
Проходи американських військових кораблів та кораблів інших країн розцінюються Пекіном як провокації, що порушують територіальну цілісність та суверенітет КНР. Китай послідовно заявляє проти таких дій рішучі протести і наголошує, що вони служать нагнітання напруженості та підриву миру й стабільності у цьому районі світу.