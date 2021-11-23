В Індії зафіксовано мінімальний за 1,5 року приріст COVID-випадків
Кількість випадків COVID-19, виявлених за минулу добу в Індії, виявилася найнижчою за останні 18 місяців. Про це, з посиланням на The Guardian, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Так, медичні органи зареєстрували 7 тис. 579 нових випадків захворювання, попри низку великих фестивалів, таких як Дівалі.
Влада, говорячи про причини зниження захворюваності, посилається на збільшення охоплення вакцинацією населення і на наявність у мешканців антитіл від ранніх заражень.
Однак на тлі таких тенденцій в Індії в Європі епідеміологічна ситуація не покращується.