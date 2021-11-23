В Україні відродять бренд "Дніпро" для випуску мотоциклів

В Україні відродять бренд "Дніпро" для випуску мотоциклів
Фото: Pixabay

Українська компанія Delfast анонсувала випуск мотоциклу під брендом "Дніпро". Що правда це буде не класичний байк, а його електрична реінкарнація, повідомляє 24 Канал.

Поки що мотоцикл існує лише у вигляді концепту. Можливо перші серійні зразки з’являться за кілька років. Точної дати появи електричних мотоциклів "Дніпро" у компанії не називають. Невідомою залишається і ціна.

Виробник розкрив лише технічні характеристики. Байк буде важити близько 170 кілограмів, зможе розганятись до 165 км\год та проїздити 402 метри за 11,5 с.

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Нагадаємо, що мотоцикли марки "Дніпро" виготовлялись на Київському мотоциклетному заводі (КМЗ) який був збудований та успішно функціонував за часів СРСР. З набуттям незалежності завод втратив ринок збуту і через деякий час припинив існування. Зараз на його місці лишились напівзруйновані цехи, а частину території вже віддали під житлову забудову.

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