В Україні відродять бренд "Дніпро" для випуску мотоциклів

Українська компанія Delfast анонсувала випуск мотоциклу під брендом "Дніпро". Що правда це буде не класичний байк, а його електрична реінкарнація, повідомляє 24 Канал.

Поки що мотоцикл існує лише у вигляді концепту. Можливо перші серійні зразки з’являться за кілька років. Точної дати появи електричних мотоциклів "Дніпро" у компанії не називають. Невідомою залишається і ціна.

Виробник розкрив лише технічні характеристики. Байк буде важити близько 170 кілограмів, зможе розганятись до 165 км\год та проїздити 402 метри за 11,5 с.

Нагадаємо, що мотоцикли марки "Дніпро" виготовлялись на Київському мотоциклетному заводі (КМЗ) який був збудований та успішно функціонував за часів СРСР. З набуттям незалежності завод втратив ринок збуту і через деякий час припинив існування. Зараз на його місці лишились напівзруйновані цехи, а частину території вже віддали під житлову забудову.