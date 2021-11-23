Жовчовідтікання та жіночі хвороби

Жовч секретується клітинами печінки і по печінкових та жовчних протоках потрапляє в жовчний міхур. Коли їжа виявляється в ротовій порожнині і починається процес перетравлення, жовч прямує в кишечник (дванадцятипалу кишку), де працює у важливих біохімічних реакціях, знезаражує їжу і видаляє патогенні бактерії.

Жінки частіше страждають на патології жовчного міхура, ніж чоловіки. Ця тенденція спостерігається через гормональний дисбаланс, що викликано пологами, оральними контрацептивами, антибіотиками, коливаннями ваги та дієтами. Як налагодити відтік жовчі?

За добу організм виробляє до 1 л жовчі. Це емульсія, яка виконує в організмі низку завдань:

Емульгування, всмоктування жирів для гормонів.

Всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, До.

Нейтралізація шлункового соку та формування середовища для запуску травних ферментів.

Запуск кишкової моторики: виведення вмісту кишківника (зокрема - продуктів детоксифікації естрогенів).

Виведення важких металів.

Антибактеріальна дія, підтримка мікрофлори кишечника.

Антипаразитарна дія.

Жовчовідтік - 3-я фаза детоксу: видалення з організму знешкоджених токсичних речовин (для жінок актуальні естрогени).

Порушений жовчовідтік для жінки означає дефіцит субстрату для вироблення жіночих гормонів та складнощі з їх виведенням, збої мікрофлори кишечника, який працює у домінуванні естрогенів.

Симптоми застою жовчі

Сверблячка шкірних покривів (підсилюється ввечері та після контакту з водою).

Занепокоєння, перепади настрою, порушення сну.

Відчуття розпирання та біль у ділянці правого підребер'я.

Жовтизна склер очей, долонь.

Активна пігментація – потемніння шкіри.

Поява ксантом – потовщених ділянок грубої шкіри коричневого/жовтого відтінку.

Поява ксантелазм – утворень на віках жовтого відтінку.

Інші ознаки порушеного відтоку жовчі

Сухість шкірних покривів.

Мікротріщини на шкірі.

Поява пігментних плям.

Нудота після жирної їжі.

Поганий апетит.

Метеоризм.

Запор.

Колір калових мас світло-коричневий, білий, сірий.

Стілець близький до рідкого, різкий запах.

Нестача жиророзчинних вітамінів.

Що допоможе процесу відтоку жовчі

Синтез жовчних кислот вимагає енергії і ці кислоти, виконавши свою функцію, всмоктуються кишечником і знову транспортуються в печінку.

Розрідження жовчі, забезпечення її плинності – не єдине завдання. Важливе нормальне скорочення проток. Коли на виході є спазм, відбувається небажане розтягування стінок жовчного міхура і відтік жовчі не відновлюється.

Ще одне важливе питання – безперешкодне попадання жовчі до кишечника, яке залежить від спазму сфінктера Одді. Допоможе добавка магнію та контроль стресу.

Мітохондріальна енергія забезпечує вироблення жовчі та її виведення. Важливо контролювати забезпечення мікроелементами. Також корисно введення карнітину, кофактора-Q10, R-ліпоєвої кислоти.

Як запустити відтік жовчі