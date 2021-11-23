Глава МОЗ ФРН назвав варіанти виходу з пандемії

Глава МОЗ Німеччини Йєнс Шпан заявив, що абсолютна більшість німців має зробити вибір - отримати імунітет вакцинувавшись, або перехворіти, або померти, повідомляє Корреспондент.

Глава відомства заявив, що пандемія торкнеться практично всіх жителів Німеччини.

"До кінця цієї зими, як цинічно це не звучало б, майже всі в Німеччині будуть або вакциновані, або вилікувані, або мертві" , - сказав міністр. ﻿

Шпан підкреслив, що у Німеччині "дуже і дуже складна ситуація у багатьох лікарнях".

"Ось чому ми так наполегливо рекомендуємо вакцинацію" , - додав він.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 18 листопада у ФРН зафіксували одразу 65 тис. нових випадків захворювання – максимум з початку пандемії. Кількість заражених у Німеччині інтенсивна із середини жовтня.

Разом з тим, щодобова кількість смертей від COVID-19 у ФРН, хоч і зростає в останні тижні, далека від значень перших хвиль епідемії.

Усього за минулий тиждень у Німеччині було зафіксовано 1390 смертей від коронавірусної інфекції. На піку епідемії, у січні 2021 року, в країні від COVID-19 вмирали понад 6 тис. осіб щотижня.