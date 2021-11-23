Пластикові пакети у маркетах планують зробити платними

В Україні пластикові пакети у супермаркетах можуть стати платними. Йдеться про пакети, які у більшості магазинів покупці можуть брати безкоштовно: в овочевих відділах, для сипких продуктів та на касах, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів України.

Встановити обов'язкову плату за використання одноразових пластикових пакетів уряд пропонує з 10 грудня.

На цей момент постанова перебуває на стадії розгляду. Голосування було заплановане на 17 листопада, але його відклали на 24 листопада.

Скільки коштуватимуть пакети:

Без ручок та бічних складок (у рулонах) – 2 гривні за одну штуку

Без ручок із бічними складками або з ручками, але без бічних складок – 2,50 гривні за одну штуку

З ручками та бічними складками – 3 гривні за одну штуку

Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною та зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

Відомо, що у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби та м'яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їхня заборона планується після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн., у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.