Мінінфраструктури займеться облаштуванням кордону

Україна змінює стратегію облаштування кордонів на тлі міграційної кризи﻿. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.

"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворений відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в межах програми "Велике будівництво" , — зазначив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що ситуація на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею залишається напруженою, і Україна розцінює теперішню міграційну кризу як гібридну атаку, вчинену Росією на білоруській території.

За словами очільника уряду, Кабінет міністрів нещодавно виділив 21 млн грн для укріплення кордону з Білоруссю. Ці кошти потрібні, щоб розпочати укріплення тих ділянок, де існує ймовірність проходження мігрантів, що нині перебувають на білорусько-польському кордоні.