Мінінфраструктури займеться облаштуванням кордону
Україна змінює стратегію облаштування кордонів на тлі міграційної кризи. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.
"Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворений відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в межах програми "Велике будівництво", — зазначив прем’єр.
Шмигаль наголосив, що ситуація на кордонах Білорусі з Литвою та Польщею залишається напруженою, і Україна розцінює теперішню міграційну кризу як гібридну атаку, вчинену Росією на білоруській території.
За словами очільника уряду, Кабінет міністрів нещодавно виділив 21 млн грн для укріплення кордону з Білоруссю. Ці кошти потрібні, щоб розпочати укріплення тих ділянок, де існує ймовірність проходження мігрантів, що нині перебувають на білорусько-польському кордоні.
"21 млн грн — початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися за необхідності", — зауважив Шмигаль.