Промоутер розповів, де може пройти мегафайт між Усиком та Ф’юрі

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО), розповів про бесіду з представником володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) Бобом Арумом, повідомляє 24 Канал.

"Коли ми спілкувалися з Бобом Арумом, він сказав: "Я знаю, що Усик виграє. Було б класно, щоб так сталося. Ф'юрі виграє в Уайлдера і бій Усик – Ф'юрі в Києві за абсолютне чемпіонство". Це його слова. Все знято на камеру", – сказав Красюк.

Також сам Тайсон Ф'юрі розповів, за яким принципом буде визначено його наступного суперника.

"Зараз я просто відпочиваю, насолоджуюся життям, живу сьогоднішнім днем та отримую задоволення. Мені байдуже, хто буде наступним суперником. Чесно кажучи, це не так і важливо, з ким я хотів би битися. Хто буде вільний і бій із ким матиме сенс", – сказав він.

Усик – Ф'юрі: що відомо про бій

Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.

Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.

Українець та британець можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа.

У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.