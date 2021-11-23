Разумков пояснив, чому монобільшість у Раді дає збій

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що монобільшість на сьогодні може приймати рішення за допомогою депутатських груп За майбутнє та Довіра, однак і ця схема дає збої, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу «Україна 24» він сказав, що «показником діяльності коаліції, або в цьому випадку монобільшості, є кадрові питання».

«За призначення голови Верховної Ради та першого заступника голови Верховної Ради голосів монобільшості, які фактично є коаліцією, не вистачило. Це є показником „ефективної“ роботи коаліції. Щодо додаткових двох груп — так, ми бачимо синхронне голосування вже багато місяців з дуже багатьох питань» , — зазначив Разумков.