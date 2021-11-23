Разумков пояснив, чому монобільшість у Раді дає збій
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що монобільшість на сьогодні може приймати рішення за допомогою депутатських груп За майбутнє та Довіра, однак і ця схема дає збої, повідомляє Новое время.
В ефірі телеканалу «Україна 24» він сказав, що
«показником діяльності коаліції, або в цьому випадку монобільшості, є кадрові питання».
«За призначення голови Верховної Ради та першого заступника голови Верховної Ради голосів монобільшості, які фактично є коаліцією, не вистачило. Це є показником „ефективної“ роботи коаліції. Щодо додаткових двох груп — так, ми бачимо синхронне голосування вже багато місяців з дуже багатьох питань», — зазначив Разумков.
На питання, чи дає синхронне голосування збої, він відповів: «Дає збої синхронне голосування. Зняли питання по столиці, зняли питання інші. Так знімали питання щодо ТСК щодо „вагнерівців“, що взяли три перерви, щоб не працювати, бо голосів за це не було. У п’ятницю Рада не працювала».