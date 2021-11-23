Tesla Model 3 поступилася лідерством кросоверу

Аналітичне агентство Jato Dynamics опублікувало дані про продаж у Європі нових легкових та легких комерційних автомобілів у жовтні. Електромобіль Tesla Model 3, який очолив ринок у вересні, тепер не потрапив у першу десятку. А новий бестселер – кросовер Peugeot 2008, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Дефіцит комплектуючих та електроніки, що триває через пандемію коронавірусу, перетворює плани автомобільних компаній з випуску автомобілів на свого роду лотерею. Або, говорячи простою мовою, автомобільний ринок продовжує штормити.

Так, лідер вересневого продажу в Європі електромобіль Tesla Model 3, місяцем пізніше взагалі випав за межі першої десятки. Що вже казати про бестселера "всіх часів і народів" Volkswagen Golf – у жовтні було продано лише 11 174 автомобілі, що на 59% менше, ніж за той же місяць минулого року. Як раніше повідомляли, обсяги виробництва на головному заводі Volkswagen у Вольфсбурзі впали до рівня 1958 року.

У лідери продажів жовтня несподівано вирвався французький паркетник Peugeot 2008, що розійшовся тиражем трохи більше 18 тисяч екземплярів. Друге та третє місця посіли конкуренти з концерну Renault з моделями Renault Clio та Dacia Sandero.

Найбільшому автогіганту світу Volkswagen довелося задовольнятися лише дев'ятим місцем у рейтингу - з паркетником T-Roc, проданим у кількості 12 116 екземплярів.

Єдиним автомобілем у топ-10, який показав позитивну динаміку, виявився (хоч як дивно) хетчбек Fiat 500. Чому чимало сприяли продажу його електричної версії.

Ось таким строкатим вийшов авторинок Європи у жовтні. Чекаємо на чергові сенсації у листопаді.

ТОП-10 моделей, що найбільше продаються в Європі (жовтень 2021)

Нагадаємо, що з січня по жовтень 2021 року в Україні зареєстровано близько 425 тисяч легкових авто, ввезених з-за кордону. При цьому частка "битків" із США помітно впала - лідирують машини з Європи.