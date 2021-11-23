Профілактика втоми очей

Перш за все слід попередити пересихання очей. Особливо часто ця проблема спіткає тих, хто працює за комп'ютером або з документами. Для того, щоб вирішити її достатньо привчити себе часто моргати, повідомляє Країна здоров'я.

Окрім того слід робити перерви у своїй роботі кожні дві години. Кожні десять хвилин слід переводити погляд з комп'ютера на щось інше, це допоможе зменшити напругу очей.

Зволожити око допоможуть і спеціальні краплі, які за своїм складом є дуже схожими на природну сльозу. Використання цих капель допоможе позбутись від сухості та дискомфорту.

Позбутись від втоми очей допоможуть і різноманітні компреси. Так, найбільш популярними натуральними компресами для очей є засоби приготовані з огірка або чаю.