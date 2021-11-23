Обов'язкова вакцинація: Денісова просить Кабмін дозволити працювати віддалено

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова просить Кабінет міністрів не усувати від роботи за відмову від вакцинації. Замість цього вона пропонує альтернативу - дозволити працювати дистанційно, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомила Денісова, після введення обов'язкової вакцинації для представників певних професій (педагоги, держслужбовці) до неї зі скаргами звернулися 1,2 тисячі осіб.

"З метою забезпечення реалізації прав громадян на працю і добровільність профілактичного щеплення, звернулася до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути питання про можливість дистанційної роботи відповідно до статті 60-2 КЗпП України для працівників і державних службовців, для яких вакцинація від COVID-19 визначена обов'язковою" , - написала вона.

Денісова також направила запити до Міністерства економіки та Державної служби з питань праці з метою надання правової оцінки процедури відсторонення від роботи працівників і держслужбовців.

У свою чергу вона також закликала українців убезпечити себе і своїх близьких від важких ускладнень COVID-19 і відповідально поставитися до проведення вакцинації.

Нагадаємо, в Україні з 8 листопада введена обов'язкова вакцинація від коронавірусу для педагогів і держслужбовців. За відмову від вакцинації представникам цих професій загрожує відсторонення.