Суспільство має знати правду — Разумков про "вагнергейт"

Суспільству важливо знати правду про спецоперацію із "вагнерівцями". Про це сказав колишній спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, треба чесно вийти і сказати, що це було: помилка чи зрада?

Разумков вважає, що треба:

- всіх відсторонити, зокрема і керівника Офісу;

- всіх перевірити на детекторі брехні;

- запросити та заслухати у Парламенті керівництво силових відомств;

- створити ефективну тимчасову слідчу комісію.

"Сьогодні треба зрозуміти хто бреше, навіщо це робить і хто за це відповідатиме!" - підкреслив ексспікер.

Разумков додав, що на місці нардепів він би запросив все керівництво силових структур України в Раду і заслухав би їх. А президенту варто визначитися, чи говорить він народу правду, чи далі дотримується лінії на заперечення всього і вся.

"Заслухати в таємному режимі в стінах Верховної Ради - а що насправді сталося? Які були завдання? Не треба брехати людям. Потрібно говорити правду, завжди говорити правду. Якщо ти не можеш сказати цю правду, скажи: "Це таємна інформація, я її коментувати не можу". Це чесно. Бо коли ми з вуст першої людини в державі чуємо: "Такої операції не було". Потім проходить час - "Така операція була, але була інспірована іншими спецслужбами, зокрема, спецслужбами Росії". А далі ми з'ясовуємо – і все це підтверджують, - що це операція нашого ГУРу. Ну наш ГУР вже не працює на Росію, я сподіваюся?.. Тому сьогодні потрібно зрозуміти, хто бреше, навіщо це робить і хто за це буде нести відповідальність... Третє питання - це питання ТСК" , - сказав він.

Також ексспікер додав, що колись, на одному із ефірів журналістка йому поставила питання: "Що б ви порадили президенту в одному слові?".