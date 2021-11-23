Криптовалютна біржа Binance веде переговори із суверенними фондами

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance ("Байненс") веде переговори з кількома суверенними фондами добробуту з метою залучення інвестицій. Про це, посилаючись на Financial Times, повідомляє ТАСС.

Binance сподівається на придбання фондами часток у криптовалютній біржі, прагнучи «поліпшити відносини» з урядами та регуляторами, заявив він британському виданню. Переговори про інвестиції ведуться одразу з декількома суверенними фондами на додаток, за його словами, до залучення капіталу для своєї філії у США перед відкритим розміщенням акцій на фондовій біржі. Чанпен Чжао відмовився повідомити, з якими фінансовими інститутами проводяться переговори, проте, як сказав він, йдеться про «значні суми», на отримання яких буде потрібен час.

Крім того, подібний процес «може прив'язати нас до конкретних країн, з якими ми хочемо бути трохи обережнішими» , додав глава Binance.

Спроба криптовалютної біржі зміцнити структуру капіталу роблять у міру того, як Binance активізує пошуки нової штаб-квартири, у тому числі в Сінгапурі та Дубаї, зазначає газета. Криптопідприємець заявив минулого тижня на організованому інформаційним агентством Блумберг «Форумі нової економіки» (Bloomberg New Economy Forum), що проходить у форматі відеоконференції, про те, що платформа фіксує щоденні обсяги транзакцій у розмірі 170 млрд доларів у порівнянні з 10 роками тому. Чжао також сказав, що прибутковість обчислюється "мільярдами".

Минулого тижня Binance опублікувала документ про основні права користувачів криптовалюти, який, на думку видання, вирішує низку проблем, включаючи конфіденційність користувачів, а також закликає до більш строгого регулювання.

Обсяг ринку криптовалют перевищив, як повідомило агентство Блумберг, 3 трлн доларів завдяки зростанню вартості Ether і Bitcoin. Новий рекорд став черговим етапом майже чотириразового зростання обсягу ринку криптовалюти протягом останнього року. Ринок криптовалют при цьому регулярно демонструє волатильність. Bitcoin раніше після чергових рекордів неодноразово знову значно втрачав ціну.