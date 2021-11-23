Приватизація спиртзаводів принесла держбюджету понад 1 млрд

На онлайн-аукціонах з жовтня 2020 року приватизовано 30 спиртових підприємств на суму понад 1,7 млрд грн, з них 1,05 млрд грн вже сплачено інвесторами до державного бюджету України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні з упевненістю можемо сказати, що демонополізація спиртової галузі в Україні відбулася! На прозорих аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на суму понад 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн з яких уже сплачено інвесторами до державного бюджету, ще 37 млн надійшли в якості пені та гарантійних внесків за відмову від результатів аукціону" , - цитується заступник голови відомства Тарас Єлейко.

За даними ФДМ, ще рік тому Україна разом з Білоруссю були єдиними країнами у світі з державними монополіями на виробництво спирту, проте реформа в галузі, що стартувала 1 липня 2020 року, дала потужний стимул для її розвитку.

Фонд нагадав, що до кінця цього року мають відбутися три аукціони з приватизації спиртових активів - Узловського (с.Узлове та Радехів Львівської обл.), Тростянецького (смт Тростянець та с.Северинівка Вінницької обл.) та Уладівського заводів (с.Уладівка Вінницької обл.).