Названо переможців International Emmy Awards 2021

У Нью-Йорку (США) 23 листопада відбулася 49-та щорічна церемонія вручення телевізійної нагороди "Еммі". На International Emmys 2021 було 44 номінанти в 11 категоріях із рекордної кількості країн – 24, повідомляє Обозреватель.

Приз за найкращий телефільм або міні-серіал здобула історична драма "Перетинаючи Атлантику" (Atlantic Crossing), дія якої відбувається під час Другої світової війни. Переможців оголошували у прямому ефірі, також трансляція велася на Twitter-сторінці премії "Еммі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Власники статуетки "Еммі" за найкращий телевізійний міні-серіал. Джерело: Twitter / International Emmy Awards

"Перетинаючи Атлантику" розповідає історію спадкової принцеси Норвегії (зіграла Софія Хелін), яка втікає до США, щоб уникнути нацистського вторгнення до її країни, та її взаємодію з американським президентом Франкліном Рузвельтом (його роль виконав актор Кайл Маклахлан).

Персонажі "Перетинаючи Атлантику". Джерело: Twitter / International Emmy Awards

Тизер міні-серіалу Atlantic Crossing:

Інший головний приз вечора – за найкращий драматичний серіал – дістався ізраїльській багатосерійній картині "Тегеран" (טהרן). Вона розповідає про жінку-агентку Моссада, яка діє під прикриттям в Ірані. Цей серіал вийшов на платформі Apple.

Кадр із "Тегерану" з головною героїнею серіалу. Джерело: Twitter / International Emmy Awards

Премію "Еммі" за найкращу телевізійну комедію отримав четвертий сезон французького серіалу "Зателефонуйте моєму агенту!" (Call My Agent!), який вийшов на Netflix. Його сценарій розгортається серед співробітників паризької фірми, яка займається підбором акторів.

Кадр із серіалу "Зателефонуйте моєму агенту!". Джерело: Twitter / International Emmy Awards

Переможці "Еммі" у 2021 році в інших категоріях:

Найкраща гра актриси – Хейлі Сквайрс для "Матеріали для дорослих" (Adult Material), Великобританія;

для (Adult Material), Великобританія; Найкраща гра актора – Девід Теннант для "Дес" (Des), Великобританія;

для (Des), Великобританія; Найкращий документальний фільм – "Змерзла надія" (Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таїланд;

(Hope Frozen: A Quest To Live Twice), Таїланд; Найкраща програма в прайм-тайм у США, що не відноситься до англійської мови – 21-а щорічна премія Latin GRAMMY Awards ;

; Найкраще неігрове шоу – "Співач у масці" (The Masked Singer), Великобританія;

(The Masked Singer), Великобританія; Найкраща короткометражка – "Всередині" (INSiDE), Нова Зеландія;

(INSiDE), Нова Зеландія; Найкраща теленовела – "Пісня слави" (The Song Of Glory), Китай;

(The Song Of Glory), Китай; Найкращі програми про мистецтво – "Кубрик про Кубрик" (Kubrick By Kubrick), Франція.

Окрім того, зірка НБА Дірк Новіцкі вручив Томасу Беллуту, генеральному директору німецької громадської телекомпанії ZDF, міжнародну премію директорату "Еммі" за особливі досягнення.

Оголошення переможця в категорії кращий телефільм або міні-серіал: