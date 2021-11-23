Уряд США щодня обговорює ситуацію навколо України - Держдеп

Американський уряд на чолі з президентом США Джо Байденом уважно стежить за розвитком подій навколо України та опрацьовує ситуацію на щоденній основі, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив перший заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Дерек Хоган.

"Народ України не повинен почуватися самотнім" , - зазначив високопосадовець Держдепу під час меморіального заходу біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-33 років у центрі Вашингтона.

Він запевнив, що ситуація навколо України "наразі є питанням, яке опрацьовується на щоденній основі" на найвищому рівні американського уряду, в тому числі в офісі президента Байдена.

За його словами, непохитна підтримка України з боку США, про яку заявляли в американській адміністрації, залишиться незмінною.

"Це означає, що Сполучені Штати стоять разом з Україною, щоб захистити її суверенітет і територіальну цілісність" , - наголосив Хоган.

Він додав, що підтримка США є багатогранною: крім сфери безпеки й оборони, вона охоплює допомогу на інших напрямах, у тому числі в реалізації політичних та економічних реформ.

Представник Держдепу від імені уряду США вшанував пам’ять жертв Голодомору, штучно створеного радянським режимом. За його словами, розташування меморіалу жертвам цієї трагедії в центрі Вашингтона символізує, що американський народ стоїть разом з українським і прагне, аби така катастрофа ніколи не повторилася.