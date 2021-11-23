Седан Chevrolet Malibu перетворили на пікап

Американський концерн Genaral Motors привіз на автошоу до Гуанчжоу концептуальний пікап, створений на базі седана Malibu. Автомобіль створено за мотивами легендарного пікапа El Camino, повідомляє Обозреватель.

За основу для концепту був обраний популярний седан, який має гарний попит у Піднебесній.

Концепт пікапа на базі седана Chevrolet Malibu. Джерело: Carscoops

Шевроле Malibu для китайського ринку. Джерело: General Motors

Від серійної моделі залишили лише частину кузова до центральної стійки, а далі встановили вантажну платформу із захисним каркасом. Крім того, автомобіль отримав занижену підвіску, розширювачі колісних арок та пневмопідвіску. Підлогу вантажного відділення прикрасили дерев'яними панелями.

Від серійної моделі залишили лише частину кузова до центральної стійки, а далі встановили вантажну платформу із захисним каркасом. Джерело: Carscoops

По периметру кузова встановили чорне карбонове обваження, а на багажних дверях встановили антикрило. Кузов пофарбували у яскравий блакитний колір, а дах та вантажний майданчик – у білий. З обох боків розташовані пари хромованих патрубків вихлопної системи.

По периметру кузова встановили чорне карбонове обваження, а на багажних дверях встановили антикрило. Джерело: Carscoops

Салон оздоблений коричневою шкірою, а тонке кермо виконане в стилі машин 60-х років. Але, на жаль, автомобіль так і залишиться яскравим виставковим зразком.