Седан Chevrolet Malibu перетворили на пікап
Американський концерн Genaral Motors привіз на автошоу до Гуанчжоу концептуальний пікап, створений на базі седана Malibu. Автомобіль створено за мотивами легендарного пікапа El Camino, повідомляє Обозреватель.
За основу для концепту був обраний популярний седан, який має гарний попит у Піднебесній.
Від серійної моделі залишили лише частину кузова до центральної стійки, а далі встановили вантажну платформу із захисним каркасом. Крім того, автомобіль отримав занижену підвіску, розширювачі колісних арок та пневмопідвіску. Підлогу вантажного відділення прикрасили дерев'яними панелями.
По периметру кузова встановили чорне карбонове обваження, а на багажних дверях встановили антикрило. Кузов пофарбували у яскравий блакитний колір, а дах та вантажний майданчик – у білий. З обох боків розташовані пари хромованих патрубків вихлопної системи.
Салон оздоблений коричневою шкірою, а тонке кермо виконане в стилі машин 60-х років. Але, на жаль, автомобіль так і залишиться яскравим виставковим зразком.