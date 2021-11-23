Температупні гойдалки: погода в Україні у грудні

Зима прийде в Україну наприкінці листопада, а у грудні спостерігатимуться так звані температурні гойдалки – порівняно теплі дні змінюватимуться морозами і навпаки, повідомляє Факти.ICTV.

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Такий прогноз погоди на грудень 2021 в Україні озвучила кліматолог, завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, на початку першого місяця зими температура повітря буде в межах +5 градусів, а під кінець – знизиться до -10.

Проте такий мороз буде більш характерний для північної частини України.

На Новий рік 2022 року, ймовірно, теж буде мороз, сніг можливий, але він швидко розтане.

В Укргідрометцентрі кажуть, що складають прогнози максимум на п’ять діб, тому не можуть дати точний прогноз. Наприкінці листопада дадуть коротку кліматичну характеристику місяця.