Україна реалізовує вісім проектів ЄБРР

Україна наразі реалізовує вісім проектів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на загальну суму EUR 1,68 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з новопризначеним віце-президентом банку з питань політики та партнерства Марком Боуменом, а також із заступником директора Ради директорів ЄБРР Артемом Шевальовим, віце-президентом ЄБРР Аланом Пію та директором ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Станом на листопад ми успішно реалізовуємо вісім проектів ЄБРР на суму 1,68 млрд євро. Кредитні кошти банку - це можливість втілити важливі проекти в Україні. Ми і надалі зацікавлені посилювати співпрацю в пріоритетних для країни напрямах - інфраструктурі та енергетиці", – наводить слова міністра прес-служба Міністра фінансів.

Сторони також обговорили ухвалення законопроекту №5600, покликаного створити додатковий ресурс для бюджету України у 2022 році, додала прес-служба.

За її даними, учасники зустрічі порушили питання поточного стану реалізації проектів у сферах інфраструктури, енергетики, банківському секторі, у промисловості та у сфері природних ресурсів.

"ЄБРР залишається найбільшим інституційним кредитором в Україні. Станом на листопад 2021 року сукупний обсяг виділеного Україні банком фінансування в державному, приватному, муніципальному секторах становить 15,3 млрд євро в рамках 505 проектів", - зазначив Мінфін.

Уточнюється, що у 2021 році набули чинності дві угоди щодо проекту електрифікації української залізниці – "Електрифікація залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка" та проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)".

Водночас сторони обговорили приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що є першим кроком на шляху до входження ЄБРР до капіталу цього банку, додав Мінфін.