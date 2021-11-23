"Білоруські мігранти" знову штурмували кордон Польщі
У Польщі за останню добу зафіксували 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час одного з яких штурмувати рубіж намагалася група з 50 мігрантів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні польської прикордонної служби у Twitter.
"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", — пише пресцентр відомства.
Також у польському Міністерстві національної оборони зазначили, що штурмувати кордон біженцям допомагали білоруські силовики. Однак цій черговій спробі вдалося запобігти.
Окрім того, у Польщі прикордонники видали 66 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.