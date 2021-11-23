Porsche викупила у Rimac виробництво електричних велосипедів

Німецький автовиробник придбав контрольний пакет акцій компанії Greyp Bikes, яка до цього була дочірнім підприємством хорватського виробника електрокарів Rimac, повідомляє 24 Канал.

У 2018 році Porsche придбала 10% акцій Greyp Bikes, а тепер німецька компанія оголосила про придбання контрольного пакету акцій та поглинання на правах стороннього інвестора.

Сторони планують завершити угоду 18 грудня. Для компанії Porsche нове підприємство стане платформою для власних розробки та виробництва електровелосипедів. Це також допоможе автовиробнику слідувати наміченій стратегії досягти нульових викидів СО2 та перейти до екологічної мобільності.

Компанія Greyp Bikes існує з 2011 року і власними силами розробляє та випускає електричні велосипеди з передовими технологіями Мате Рімаца. Штат компанії налічує близько 100 співробітників, а базується фірма поблизу Rimac у місті Света Неделя. За словами Рімаца, компанія створила “найсучасніші та технологічно передові електровелосипеди”, які не могли показати увесь свій потенціал, оскільки ховались в тіні материнської компанії Rimac. Тепер Greyp очікує грандіозних змін, завдяки інвестиціям Porsche, які мають “прискорити роботу за усіма напрямками”. Натомість виробник велосипедів поділиться із Porsche акумуляторними ноу-хау. Мате Рімац та інші засновники залишаться у складі міноритарних акціонерів Greyp Bikes. Нагадаємо, сама компанія Porsche тепер частково належить Rimac.

Велосипеди під брендом Porsche випускаються з 1990-х років, а не так давно компанія випустила й електричні ровери: eBike Cross за ціною $8550 та eBike Sport за $10 700. Виробництвом цих велосипедів займається німецька фірма ADP Engineering GmbH під торговою маркою Rotwild. Німецький автовиробник не збирається розривати партнерство з Rotwild, після придбання Greyp Bikes.