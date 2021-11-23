Марсохід зробив фото заходу сонця на Марсі

На знімку видно, як сонце опускається за кам'янистий ландшафт Марса, але його свічення відрізняється від звичного для цієї планети, повідомляє Сьогодні.

Навіть у NASA відзначили, що марсіанські заходи сонця зазвичай виділяються своїм характерним синім кольором.

Це викликано тим, що дрібний пил в атмосфері дозволяє синьому світлу проникати в атмосферу ефективніше, ніж кольори з довгими хвилями.

Але цей захід виглядає інакше: менше пилу в атмосфері дає більш приглушений колір, ніж у середньому. Фото трохи відбілили, щоб видалити артефакти камерию.