В Одесі сильний туман паралізував роботу аеропорту

Щільний туман паралізував роботу Одеського аеропорту. Через обмежену видимість на аеропорт не змогли сісти чотири літаки. Диспетчерам довелося направляти їх до інших аеропортів, повідомляє ТСН.

Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера здійснили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися, а тому відлетіли до Румунії. Не сів у Одесі й літак із польського Вроцлава. Судно, що вийшло з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту. Крім того, було скасовано вечірній рейс сполученням Стамбул-Одеса.

Роботу аеропорту в екстремальних погодних умовах має покращити нова злітна смуга та сучасне обладнання. Втім, чому вона не працює, на аеродромі офіційно не пояснили.