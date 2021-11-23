Samsung збудує завод з виробництва чіпів

Компанія Samsung побудує завод із виробництва чіпів вартістю $17 млрд у штаті Техас. Адміністрація Байдена наполягає на розширенні виробництва напівпровідників у США, повідомляє Новое время.

Південнокорейська Samsung планує побудувати завод із виробництва мікросхем за $17 млрд у Тейлорі, штат Техас, пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Очікується, що це створить близько 1800 робочих місць. Однак початок виробництва мікросхем не очікується до кінця 2024 року. Зазначається, що влада міста запропонувала Samsung низку пільг, щоб компанія розмістила виробництво саме в Тейлорі.

Зокрема, йдеться про пільги з податку на майно у розмірі до 92,5% протягом перших 10 років з поступовим скороченням списань протягом наступних кількох десятиліть.

Рішення про розміщення заводу в Техасі було ухвалено на тлі історичних витрат на напівпровідникову промисловість, спричинених державними стимулами. На тлі глобального дефіциту чіпів, що триває, адміністрація Байдена наполягає на розширенні виробництва напівпровідників у США.

Про те, що Samsung може побудувати в США завод із виробництва чіпів за $17 млрд, повідомлялося ще в січні цього року. Як варіанти розташування заводу називали штати Арізона, Техас або Нью-Йорк.