Угорщина посилила коронавірусні обмеження для туристів

З 20 листопада в Угорщині діє обов'язковий масковий режим у закритих приміщеннях. Про посилення коронавірусних обмежень по всій країні, які торкнуться не лише місцевих жителів, а й туристів, повідомляє Лента.ру.

Згідно з новими правилами, тепер до магазинів, торговельних центрів, театрів, музеїв та інших заходів у закритих приміщеннях пускатимуть лише за наявності захисної маски. Обмеження не торкнуться дітей до шести років, а також людей із психосоціальними розладами.

Також повідомляється, що з 20 листопада для відвідування купалень та ярмарків в Угорщині буде потрібний сертифікат про вакцинацію. Документ необхідно пред'явити у друкованому чи електронному вигляді разом із посвідченням особи. У туристичному офісі країни уточнили, що вимога про пред'явлення сертифікату поки що діє лише в термальних комплексах Будапешта.

Для заселення в угорські готелі сертифікати про вакцинацію, як і раніше, не потрібні.