Опитування показало різке поліпшення відносин Німеччини та США

Відносини Німеччини та США помітно покращились з моменту обрання Джо Байдена американським лідером, повідомляє Газета.ru.

Згідно з опитуванням центру Körber-Stiftung, 71% німців оцінюють відносини з Вашингтоном як "хороші" або "дуже хороші", що на 53% більше, ніж у 2020 році.

Більше того, 62% респондентів упевнені, що тісні відносини зі США більш важливі для Німеччини, ніж взаємодія з іншими державами. А ще 18% опитаних вважають, що важливішими є зв'язки між Берліном і Москвою. При цьому 44% німців називають США важливим партнером ФРН у зовнішній політиці, 27% у цій якості бачать Францію, ще 6% говорять про Китай і 4% про Росію.

До речі, ставлення до Пекіну у респондентів досить спокійне — лише 26% вважають КНР великою загрозою цінностям Німеччини. Ще 48% упевнені, що Китай становить лише невелику загрозу, а 24% не бачать жодних загроз.